WOŚP w Błaszkach 2024. Niedzielny finał z atrakcjami. Trwają internetowe licytacje ZDJĘCIA

Tegoroczny finał odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. WOŚP zagra po raz 32., a w tym roku charytatywnej akcji przyświeca hasło „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Sztab w Błaszkach tego dnia zaprasza nie tylko do wsparcia puszek wolontariuszy w ulicznej zbiórce, ale również miejscowym finale WOŚP. Ten odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach. Początek o godz. 16. Co w programie?

WOŚP w Błaszkach 2024. Trwają internetowe licytacje

Sztab WOŚP w Błaszkach zachęca także do udziału w licytacjach. Niektóre mają status specjalnych. Wśród nich są dwie atrakcje przekazane przez druhny i druhów z OSP KSRG z Kalinowej. Są to VOUCHERY na przejazdy samochodami bojowymi należącymi do jednostki wraz z pokazem sprzętu. Pierwszy voucher jest na przejazd zabytkowym wozem marki MERCEDES 322-najstarszym w Polsce, który czynnie bierze udział w akcjach bojowych, natomiast drugi na przejazd najnowszym wozem w jednostce, czyli VOLVO FL280.

Co jest licytowane? Zobacz w galerii artykułu.

Licytacje WOŚP w Błaszkach prowadzone są na facebookowym profilu TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.