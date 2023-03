Warta Sieradz z Japończykami na Lechię Tomaszów Mazowiecki!

25-letni Shingo Koreeda to przebojowy zawodnik, który do Europy trafił z japońskiego FC Tokushima. Jego pierwszym przystankiem na naszym kontynencie był hiszpański klub PE Sant Jordi. Do Polski trafił do drużyny z wielkopolski, Pogoni Skwierzyna. Wiosną 2022 strzelił 7 goli w 10 meczach klasy okręgowej, pomagając wrócić klubowi do wielkopolskiej IV ligi. Na jesień utrzymał skuteczność już w tychże rozgrywkach, zdobywając 8 bramek w 16 spotkaniach.Shingo pokazał się z dobrej strony w przedsezonowych sparingach Warty Sieradz, strzelając dwie bramki – jedną, niecodziennej urody, z Jarotą Jarocin, a drugą przeciwko Warcie Poznań. Ponadto dwukrotnie trafił też w sparingu Warty II Sieradz z Piastem Błaszki, gdy pierwszy zespół grał już w lidze. W drużynie zawodnik będzie występował docelowo z numerem 21.

20-letni Takato Sakai jest napastnikiem – przybył do Polski prosto z Japonii, a konkretnie z klubu Cento Cuore Harima. Jego także sprowadziła Pogoń Skwierzyna, z dobrym dla siebie skutkiem. Jesienią 2021 zawodnik strzelił w klasie okręgowej 15 goli w 13 występach! To przykuło uwagę mocniejszych drużyn, w efekcie czego „Tako” trafił na wypożyczenie do czwartoligowego Stilonu Gorzów. Tam zagrał na wiosnę 17 razy i zdobył 6 bramek. Na kolejny sezon przeniósł się jeszcze wyżej, bo wypożyczyła go trzecioligowa Unia Janikowo. W grupie drugiej napastnik wystąpił 14 razy i strzelił 2 gole. Po rundzie Unia wycofała się jednak z rozgrywek z przyczyn finansowych.

Takato zagrał zimą w trzech sparingach Warty Sieradz i dwóch Warty II, zawsze wykazując wysokie zaangażowanie i charakter do walki na boisku. Potencjalnie będziemy go oglądać na boisku z numerem 18.