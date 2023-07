Warta Sieradz ma nowego trenera. To Tomasz Pozorski z Chojniczanki Chojnice

Tomasz Pozorski jest 38-letnim trenerem z licencjami UEFA A oraz UEFA Elite Youth A. Przez ostatnie cztery lata pracował w Chojniczance Chojnice, która spadła z II ligi. Był tam asystentem pierwszego trenera, ale prowadził także zespół rezerw.

Pracę szkoleniową rozpoczynał w Bałtyku Koszalin, gdzie w ciągu 10 lat pracował z grupami młodzieżowymi, ale był także drugim trenerem drużyny seniorskiej. Z Chojniczanką związał się w 2019 roku. Po objęciu drugiej drużyny już w pierwszym roku wywalczył awans z Klasy Okręgowej do IV ligi, gdzie w następnym zajął z tą drużyną piąte miejsce, najwyższe w jej historii. Następnie wywalczył z drugą drużyną awans do IV ligi. Premierowy sezon w pomorskiej IV lidze był również udany, bo zespół zajął piąte miejsce. W maju 2021 roku został włączony do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny, gdzie pracował jako asystent trenera Tomasza Kafarskiego i dołożył sporą cegiełkę do powrotu Chojniczanki na pierwszoligowe boiska. Następnie był asystentem także w tej drużynie trenera Krzysztofa Brede.