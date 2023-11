W przyszłym tygodniu autobu elektryczny wyjedzie na ulice Sieradza. Tak wygląda ZDJĘCIA

Całkowity koszt zakupu autobusów to 14 759 992,62 zł, natomiast cena jednego pojazdu brutto wynosi 2 459 998,77 zł. Zadanie jest w dużej mierze dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to pojazdy Pilea model 1000. Pojazd ma napęd elektryczny o długości 10 m, wyposażony jest w magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 217 kWh, co pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 200 km. Autobus jest niskopodłogowy bez poprzecznych stopni na całej długości, a całkowita liczba osób, która może do niego wsiąść wynosi 70 (w tym 28 miejsc siedzących).