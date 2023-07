W gminie Warta będzie stacja meteorologiczna ZDJĘCIA

Burmistrz Warty Krystian Krogulecki zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi reprezentowanym przez wicemarszałka Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Warta wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” .

Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku w obrębie miejscowości Warta zainstalowana zostanie stacja meteorologiczna, której zadaniem będzie pomoc rolnikom między innymi w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów. Ma ona za zadanie informować o sytuacji pogodowej, między innymi o kierunku i prędkości wiatru, temperaturze powietrza, temperaturze przygruntowej i gruntu, wilgotności względnej powietrza, opadach atmosferycznych oraz ciśnieniu atmosferycznym.

Pozyskane dane pogodowe pozwolą podjąć rolnikom i sadownikom lepsze decyzje co do tego, kiedy lub ile nawadniać glebę; dotyczące terminu sadzenia, czy nawożenia oraz doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych. Będzie to pierwsza tak profesjonalna stacja na terenie gminy Warta i jedna z nielicznych na terenie całego powiatu sieradzkiego.