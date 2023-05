Uczniowie z Sieradza i Niemiec w Urzędzie Miasta ZDJĘCIA

- Przyjechało do nas 20 młodych ludzi pod opieką dyrektora Realschule Pana Axela Zerrera i dwojga nauczycieli. Niemieccy uczniowie mieszkają w domach naszych uczniów. W Sieradzu są od poniedziałku. Przez ten czas wspólnie się uczymy a także zwiedzamy, nie tylko Sieradz. Byliśmy .in. w Łodzi, gdzie odwiedziliśmy Centrum Nauki i Techniki, Manufakturę oraz Orientarium. W czwartek wybieramy się do Warszawy - wyjaśnia Helena Rajewska, dyrektor SP nr 10.