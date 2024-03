"Tydzień Kobiet w Sieradzu" zainaugurowany. Spotkanie z pisarką Krystyną Mirek ZDJĘCIA

Autorka kilkudziesięciu książek mówiła o początkach swojej pisarskiej przygody, którą rozpoczęła w okolicach czterdziestych urodzin wydając „Prom do Kopenhagi”. Opowiedziała o swoich autorskich inspiracjach, które, jak podkreśla, same do niej płyną i w wyobraźni kształtują gotowe powieści. Stara się czerpać z życiowych doświadczeń i otaczających ją historii, a przede wszystkim pisać tak, aby książki były dla czytelniczek wartościowe i niosące życiowe przesłanie. Inspiracją bywają słowa, gesty, sytuacje, zasłyszane rozmowy. Autorka podzieliła się też z czytelniczkami wieloma swoimi spostrzeżeniami o otaczającej ją rzeczywistości, swojej rodzinie i najbliższych planach wydawniczych - pod koniec marca premiera kolejnego tomu „Saga dworska. Kwiatowy dwór”.

Po spotkaniu można było kupić książki autorki, a długa kolejka chętnych po autograf i wspólne zdjęcie pokazuje, że było to bardzo miło spędzone popołudnie.

Krystyna Mirek jest z wykształcenia polonistką, absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, ucząc języka polskiego i niemieckiego. Jest mamą czworga dzieci. Mieszka pod Krakowem, niedaleko Puszczy Niepołomickiej. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami.

Wydarzenie zainaugurowało „TyDzień Kobiet” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.