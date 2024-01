Trzeci w ligowej tabeli GKS Bełchatów, który traci do zajmujących miejsce pierwsze oraz drugie Pogoni GrodziskMazowiecki i Legii IIWarszawa, z werwą rozpoczął treningi. Pod okiem trenera Bogdana Jóźwiaka udział w zajęciach bierze 25 zawodników z pola oraz czterech bramkarzy. Są w tym gronie kandydaci do gry w GKS. Zacznijmy od wychowanka Widzewa Łódź Mateusza Malca, który bronił jesienią barw drugoligowej Skry Częstochowa i zaliczył cztery mecze o punkty. Jakub Skibiński grał ostatnio w Mszczonowiance Mszczonów (IV liga mazowiecka), a bramkarz Jakub Tomkiel w juniorskiej Jagiellonii Białystok (U 19). - Będą pojawiać się kolejni zawodnicy na testach - mówi Bogdan Jóźwiak, trener Bełchatowa. - Jeśli chodzi o sparingi, to pierwszy mieliśmy grać 20 stycznia ze Zniczem Pruszków, ale jest zmiana. Dwa dni wcześniej zmierzymy się na wyjeździe z pierwszoligowcami z Wisły Płock. Treningi rozpoczęła także Unia Skierniewice prowadzona przez trenera Kamila Sochę. Jesienią zespół wywalczył 29 punktów i jest siódmy w tabeli.

- W zajęciach bierze udział czterech nowych piłkarzy, grających ostatnio w drużynach trzecioligowych - mówi LeszekKoźbiał, sternik trzecioligowca. - Nie mogę jednak zdradzić ich nazwisk. Będziemy natomiast chcieli pozyskać dwóch lub trzech nowych graczy. Do 20 stycznia, czyli do pierwszego zimowego sparingu, który gramy z Wartą Sieradz, wiele spraw kadrowych powinno się wyjaśnić.

Treningi rozpoczęli także piłkarze rewelacyjnie spisującego się jesienią Pelikana Łowicz, który zdobył 33 punkty i jest czwarty w tabeli.

Jak mówi kierownik drużyny Radosław Domińczak, nie zanosi się na wielkie zmiany kadrowe. Na najbliższą sobotę (13 stycznia) łowiczanie mają zaplanowany wewnętrzny sparing, w którym wystąpią także zawodnicy testowani. 20 stycznia mają natomiast grać mecz z Mszczonowianką Mszczonów.

- My też już wystartowaliśmy - mówi drugi trener Warty Sieradz Marek Przy był. - Mamy na testach czterech piłkarzy, ale za wcześnie na podanie ich nazwisk. Nie wiadomo zresztą, czy u nas pozostaną. Trenuje natomiast Paweł Koncewicz-Żyłka, który miał przejść do drugoligowej Olimpii Grudziądz, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Na razie nie ma Japończyka Shingo Koreedy, ale dojedzie niebawem. W sobotę bierzemy udział w halowych mistrzostwach ziemi sieradzkiej.

We wtorkowe popołudnie treningi rozpoczną gracze Lechii Tomaszów Mazowiecki (trener Mateusz Milczarek), którzy z 31 punktami na koncie zajmują w tabeli szóste miejsce.ą