Triumfator Ligi Światowej i medalista mistrzostw Polski w Skrze Bełchatów!

- Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany tym, co nas czeka w nowym sezonie - powiedział zawodnik po podpisaniu kontraktu - Liczę na to, że stworzymy monolit i damy wiele powodów do radości naszym kibicom, a wielu drużynom z czuba tabeli popsujemy sporo krwi. Cieszę się też na współpracę z trenerem Gardinim, z którym zdobyłem dwa tytuły Mistrza Polski w dwóch różnych klubach. Oczywiście jest zdecydowanie za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje, ale drużyna PGE Skry Bełchatów ma wszelkie możliwości, aby wrócić w przyszłości do walki o najwyższe trofea.