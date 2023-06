Tomasz Jóźwik zrezygnował z funkcji prezesa Warty Sieradz! ZDJĘCIA

-Tomasz Jóźwik stwierdził, że jego decyzja nie jest podyktowana względami finansowymi, a miedzy innymi nieprzychylnymi komentarzami na jednym z portali internetowych. Zaapelował nawet do osoby, która je pisze, aby miała odwagę się przyznać. Podejrzewał zresztą, że obecna jest na zebraniu. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

W przyszłym tygodniu zebrać ma się zarząd klubu i wybrać nowego prezesa. Podczas zebrania poruszono także temat nowego trenera drużyny, bowiem ostatnio postanowiono nie kontynuować współpracy z Przemysławem Cecherzem. - Do 4 lipca, czyli pierwszego spotkania drużyny po wakacjach powinniśmy mieć szkoleniowca - mówi Tomasz Jóźwik.- Chcemy aby była to młoda, głodna wyników osoba, ale także wprowadzająca do składu trzecioligowej drużyny młodzież.

Pierwszy zespół seniorów ma przystąpić do rozgrywek, a działacze pracować nad redukcją kosztów. Obecny na zebraniu prezydent Sieradza Paweł Osiewała zadeklarował, że dofinansowanie klubu z kasy miejskiej pozostanie na tym samym poziomie. Klub nie będzie też dalej płacił za korzystanie z obiektów MOSiR.

Wszystko także wskazuje, że drużyna rezerw, która została mistrzem grupy trzeciej Keeza Klasy Okręgowej nie wystartuje w IV lidze, choć ostateczna decyzja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Zdaniem działaczy brakuje jednak od 250 do 300 tysięcy na sfinansowanie gry zespołu w tejże lidze. Czyniono wprawdzie poszukiwania sponsora, ale bezskutecznie.