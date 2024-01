Tak gra Miejska Orkiestra Dęta OSP! Pełna widownia Teatru Miejskiego na koncercie ZDJĘCIA

- Utwory zaprezentowane przez nas były zróżnicowane, od spokojnych kolęd, poprzez muzyczną podróż po całym świecie muzycznym - mówi Damian Michaluk, kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Sieradzu. - Cieszy nas, że zarówno pierwszy, jak i dzisiejszy koncert, przyciągnął wielu sympatyków naszej orkiestry. Dla nas występy w Teatrze Miejskim, to realizacja artystycznych wyzwań, ale i wspinanie się na wyżyny naszych artystycznych osiągnięć. Wokalistka Natalia Medyńska, jak i wielu muzyków, specjalnie przyjeżdża na ten szczególny czas do Sieradza. Tym koncertem, kończymy okres świąteczno-noworoczny i zaczynamy przygotowania do kolejnych występów. Będzie nas można słuchać podczas różnorakich uroczystości, tak kościelnych, jak i patriotycznych, ale nie tylko.