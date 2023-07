Symboliczne promesy na renowację zabytków rozdane w Sieradzu ZDJĘCIA

Promesy wręczono na dziedzińcu podominikańskiego klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu. Wręczali je posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Paweł Rychlik. Obecni byli natomiast samorządowcy naszego regionu, proboszczowie i duchowni oraz zainteresowane osoby. Co ciekawe, burmistrz Błaszek Piotr Świderski odbierał promesę w podwójnej roli jeśli chodzi o parafię Gruszczyce, której jest także parafianinem.

Dodajmy, że w ramach programu wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przekazał, że będzie kolejny etap programu. - W ciągu kilku tygodni będzie zdecydowany drugi etap. Będzie ponad 3 mld zł w trzy lata na polskie zabytki.W ramach pierwszego naboru wpłynęło ponad 20 tysięcy wniosków na ponad 11 miliardów złotych. Mogliśmy w tym pierwszym etapie zrealizować, tyle, ile przekazaliśmy.