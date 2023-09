Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP rusza dzisiaj w Zduńskiej Woli. Sieradzcy harcerze na ŚChŁ u sąsiadów sprzed 9 lat ZDJĘCIA

Organizowane rokrocznie w innym mieście Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP 2023 rozpoczyna się dzisiejszego piątku w Zduńskiej Woli i potrwa do niedzieli. Hufiec ZHP Sieradz z okazji wydarzenia rozpoczynającego rok harcerski w chorągwi postanowił sięgnąć do archiwów.

- Pamiętasz, kiedy poprzednio ŚChŁ odbyło się w Zduńskiej Woli? Był to rok... 2014. Wróćmy na chwilę do tamtych dni! Może rozpoznasz na zdjęciach siebie, swojego drużynowego lub harcerza z zaprzyjaźnionej drużyny? - zachęca do sentymentalnej zabawy Hufiec ZHP Sieradz.