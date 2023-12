Świąteczny konkurs plastyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie rozstrzygnięty. Zobacz piękne prace ZDJĘCIA

Świąteczny konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach” skierowany do najmłodszych mieszkańców to już tradycja Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Jakie ozdoby świąteczne, które trafią do instytucji na terenie gminy, przygotowali w tym roku jego uczestnicy? Zapraszamy do galerii artykułu z fotorelacją przygotowaną przez Urząd Miejski w Złoczewie.