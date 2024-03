Sportowcy z II Liceum Ogólnokształcącego najlepsi! Jadą na finał wojewódzki ZDJĘCIA

w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu rozegrano powiatowe eliminacje konkursu dla uczniów szkół średnich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Ten etap konkursu został zorganizowany we współpracy i pod patronatem Starosty Powiatowego w Sieradzu. Do rywalizacji konkursowej przystąpiły czteroosobowe reprezentacje szkół średnich z terenu powiatu sieradzkiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu, Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu, Powiatowy Zespół Szkół w Warcie i Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach oraz Zespół Szkół Katolickich w Sieradzu. Zawodnicy mieli do rozwiązania test wiedzy składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie. Po jego zakończeniu przystąpili do drugiej części rywalizacji. W tym etapie mieli do pokonania policyjny tor przeszkód, jaki pokonują kandydaci do pracy mundurze, m.in. skok przez skrzynię, rzut piłką lekarską, bieg przez płotki.