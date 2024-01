Sieradzkie morsy powitały 2024 roku kąpielą w Warcie i szampanem ZDJĘCIA

- Niewielu nas dzisiaj, ale zapewne niektórzy odsypiają po sylwestrowych szaleństwach - mówił Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Jeśli chodzi o miniony rok, to oceniam go pozytywnie, głównie dlatego, że przybyło amatorów zimnej kąpieli. Jeśli w 2022 roku średnio przychodziło na nasze spotkania nieco ponad 20 osób, to w 2023 było nas nawet 70 i to z całego regionu. Nasze plany? W styczniu wybieramy się na zlot morsów do Przykony, w planach jest też morsowanie w Tuszynie, ale to nie wszystko. Sieradzkie morsy wybierają się także nad Bałtyk. Nie mamy jeszcze konkretnej lokalizacji, ale będzie to Mielno, Ustka, lub Kołobrzeg. Cały czas można do nas dołączyć, do czego gorąco zachęcam.