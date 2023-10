Sieradzki Rocznik Muzealny. Takiego jeszcze nie było! ZDJĘCIA

- Numer wpisuje się w 85 lecie działalności sieradzkich muzealników - mówi Piotr Gutbier, dyrektor sieradzkiej placówki. - W obecnym roczniku natrafimy na artykuły o różnorodności przemian społecznych i kulturowych w powiecie sieradzkim. Na płycie CD mamy natomiast udokumentowane stanowiska archeologiczne naszego regionu. Numer jest bardzo ciekawy, wyjątkowy. Każdy pasjonat historii naszego regionu znajdzie tu coś dla siebie.

To prawda. Mamy więc artykuł Marka Urbańskiego "Archeologia na ziemi sieradzkiej w XX-leciu międzywojennym", Jakuba Jurka "Zabudowa śródrynkowa w Sieradzu", Tomasza Gibkiego "Stanisław Walewski. Zesłaniec styczniowy - wspomnienia" oraz Piotra Gutbiera "Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w latach 2020 - 2022". Ponadto wiele innych ciekawych artykułów. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po to szczególne wydawnictwo.