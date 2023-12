Sieradzanka Dorota Ryl odebrała nominację na wojewodę łódzkiego ZDJĘCIA

- Od jutra jestem w urzędzie - mówi Dorota Ryl. - Na razie będę się przyglądać jego funkcjonowaniu, a następnie podejmę decyzje co do jego funkcjonowania. Stoję na stanowisku, że rolą wojewody i urzędu jest jak najlepsza współpraca z samorządami. Jeśli chodzi o wicewojewodów powołani zostaną w najkrótszym możliwym czasie - jeden będzie z PSL, drugi z Lewicy. Jak przyjęto w domu moją nominację? Mąż Zbyszek z dumą, on zawsze mnie wspierał. Córka Maja podobnie, tak jak i wnuki, czyli 23-letni Wojtek i ośmioletni Jacek.