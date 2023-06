Sieradz walczy o Rowerową Stolicę Polski. Kto dołączy?

Start rajdu o godzinie 11 na Rynku w Sieradzu.Trasa to około 20 km z przerwami zaplanowanymi przez organizatorów. Dojazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Maczkowisko” w Dzierlinie zajmie nam około trzech godzin, a przebiegać będzie głównie drogami polnymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty. Po rozpoczęciu rajdu z Rynku w Sieradzu nastąpi przejazd przez Rynek Praski na Wzgórze Zamkowego. Następnie przez tzw. „Most Krowi” a potem pod mostem na trasie Sieradz — Zduńska Wola uczestnicy rajdu udadzą się do pomnika upamiętnienia żołnierzy poległych w walkach nad rzeką Wartą w 1939 roku. Powrót przez most wiszący na rzece Warta do Sieradza a następnie wzdłuż wałów pod mostem kolejowym do Gospodarstwa Agroturystycznego „Mączkowisko” w Dzierlinie, gdzie nastąpi zakończenie rajdu. W Gospodarstwie Agroturystycznym w Dzierlinie przewidziane jest ognisko z kiełbaskami oraz konkursy dotyczące trasy rajdu oraz przepisów Ruchu Drogowego.