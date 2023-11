Sieradz w roku 1979. Bal na sto par w firmie Terpol, dziś Medanie UNIKLANE ZDJĘCIA

Pod koniec lat siedemdziesiątych w zakładach dominowała produkcja wyrobów dziewiarskich z anilany oraz bawełny z włóknami syntetycznymi. W roku 1984 uruchomiono produkcję polipropylenowego sznurka dla rolnictwa, następnie obuwia sportowego. Przełom nastąpił w roku 1986, kiedy to rozpoczęto produkcję leków. To miało ogromny wpływ na losy firmy, która dziś nazywa się Medana.

- Zgodę na uruchomienie produkcji farmaceutycznej wybłagałem w Warszawie - wspominał nieżyjący Wojciech Kierociński, twórca potęgi Terpolu. - Linię produkcyjną dostaliśmy darmo z poznańskiej Polfy. Dano nam pół roku na jej uruchomienie. Po bodajże siedmiu miesiącach, przyjechał wysoki urzędnik z Warszawy i chodził z białą chusteczką po zakładzie. Szukał kurzu. Nigdzie nie znalazł. Potem, na spotkaniu u wojewody Tadeusza Barczyka, powiedział, że coś takiego widział po raz pierwszy. I tak zaczęła się w Sieradzu farmaceutyka. Było to jednak możliwe dzięki wcześniejszym wydarzeniom. Zakupiliśmy linię do produkcji sznurka rolniczego. Linia miała 650 kilogramów wydajności na godzinę. To był strzał w dziesiątkę. Wtedy już zakład nazywał się Terpol. Wrócę do farmaceutyki. Kolejny krok, to otwarcie zakładu płynów infuzyjnych w Chociwiu. Tam zaskoczyła nas zmiana kursu złotego w stosunku do dolara. W jedną noc mieliśmy miliard, 150 milionów złotych długu. Ale wdaliśmy się w proces z firmą, której byliśmy dłużni pieniądze. Wiedziałem, że przegramy, ale ważna była zwłoka. Proces trwał ze trzy lata, w tym czasie uruchomiliśmy produkcję, wykorzystując nowcesne szwajcarskie maszyny. Jak proces się skończył, to produkcja szła, zaś firma, która wygrała miała potem swoje akcje w dzisiejszej Medanie. I tak spadliśmy na cztery łapy.