Przegląd kolęd i pastorałek w Złoczewie 2024. Ostatni moment na zgłoszenie. Zobacz jak przebiegała ubiegłoroczna edycja imprezy ZDJĘCIA

Jak przypomina Urząd Miejski w Złoczewie, do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 2024 zapraszane są dzieci i młodzież z terenu całej gminy Złoczew. Artystyczna impreza odbędzie się w niedzielę 14. stycznia 2024 roku. Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jeszcze tylko do czwartku 4 stycznia. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą się zgłaszać stacjonarnie w siedzibie złoczewskiego Miejskiego Ośrodka Kultury (ulica Szeroka 17 w Złoczewie) lub mailowo: [email protected]. Na uczestników imprezy czekają nagrody. Regulamin przeglądu znaleźć można w galerii artykułu. Przypominamy w niej również jak wyglądała ubiegłoroczna edycja imprezy. Zapraszamy do oglądania fotorelacji przygotowanej przez złoczewski magistrat.