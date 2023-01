Premiera wyjątkowego znaczka Poczty Polskiej. Kosztuje 3.90 ZDJĘCIA

Znaczek o wartości 3,90 zł przedstawia dwie dziecięce postaci za drutem kolczastym. Autorem projektu jest Jan Konarzewski.

Na prezentacji obecny był między innymi prof. Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego; narodowego.

- Pamięć kształtuje wspólnotę i jej tożsamość; jest niezwykle ważna dla współczesnych i następnych pokoleń - mówił wicepremier Piotr Gliński. - Dlatego powołaliśmy muzeum upamiętniające najbardziej tragiczną historię, jaką można sobie wyobrazić, czyli martyrologię dzieci. To ważne, że teraz muzeum wykazuje aktywność na wielu różnych polach, by nadrabiać zaległości w utrwalaniu pamięci dotyczącej tych strasznych wydarzeń. Do tych elementów należy znaczek przygotowany wspólnie z Pocztą Polską.