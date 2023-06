Policjanci z Sieradza podsumowali długi weekend „Boże Ciało 2023”

- W miniony piątek złoczewscy policjanci ujawnili nietrzeźwego kierującego quadem - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - 59-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego przewrócił się, doznając obrażeń ciała. Jak się okazało miał on w organizmie 2,4 promila alkoholu. Natomiast dzień w ręce policjantów sieradzkiej drogówki wpadł 39-letni mieszkaniec Tarnowa, który w miejscowości Witów przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki prowadzącej poszukiwania. Tego samego dnia na ulicy Sienkiewicza w Sieradzu nietrzeźwy rowerzysta doprowadził do zdarzenia drogowego z osobówką. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 40-letni sieradzanin jadący rowerem wjechał przed jadącego za nim volkswagena. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Kiedy policjanci sprawdzili stan trzeźwości cyklisty okazało się, że miał on w organizmie 2,7 promila alkoholu oraz złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kolejna rowerzystka z promilami została zatrzymana przez mundurowych tego samego dnia na ulicy Sienkiewicza. 34-letnia sieradzanka kierowała rowerem mając 2,4 promila alkoholu w organizmie. Z kolei w minioną niedzielę policjanci wyeliminowali z dróg kolejnych nieodpowiedzialnych kierowców. W miejscowości Goszczanów zatrzymali 39-letniego kierowcę kymco, który miał w organizmie 1,9 promila alkoholu.W Rossoszycy wpadł 31-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierujący nissanem, który złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Natomiast w miejscowości Kamienna Wieś Kolonia w gminie Błaszki policjanci zauważyli kierowcę motoroweru, który nie posiadał kasku ochronnego. Mundurowi dali mu sygnały do zatrzymania, jednak on zignorował je i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Wkrótce znany był motyw jego ucieczki. Jak się okazało 40-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego miał on w organizmie 1,6 promila alkoholu.