Poetycki konkurs rozstrzygnięty w Sieradzu. Odbył się w ramach projektu Rozpisani, który zainicjowały uczennice Jagiellończyka FOT

Z projektem Rozpisani ruszyły licealistki sieradzkiego Jagiellończyka Weronika Brzęczkowska i Maja Wesołek, uczennice II klasy o profilu medialno-prawnym z rozszerzonym językiem polskim, by zachęcić swoich rówieśników, by wyszli na zewnątrz ze swoją twórczością. - Postanowiłyśmy wesprzeć osoby w naszym wieku, by miały okazję podzielić się swoją twórczością, głównie liryką. Pomóc im wybić się na zewnątrz, bo wiemy, że wielu naszych rówieśników pisze, ale chowają swoje utwory do szuflady, bo nie mają gdzie ich pokazać – argumentowały na naszych łamach.