Pierwszy zimowy transfer Warty Sieradz. Nowym graczem Piotr Drabik

20-latek grał ostatnio w Unii Skierniewice, która również rywalizuje w grupie pierwszej III ligi. Piotr Drabik jest wychowankiem stołecznych klubów. Pierwsze kroki stawiał w Agrykoli i Polonii. Później spędził kilka lat w Akademii Legii Warszawa, skąd trafił do Escoli Varsovia, a z niej do warszawskiej Delty.W 2021 roku przeniósł się do Unii Skierniewice, której piłkarzem był do teraz. W międzyczasie spędził też rok na wypożyczeniu w Pilicy Białobrzegi. Łącznie ma na swoim koncie 46 występów w 3III lisze, z czego 12 w bieżącym sezonie.