Pierwsza w historii Sieradza, czwarta taka w Polsce, elektryczna śmieciarka już jest! ZDJĘCIA

- Testami przeprowadzone u innych przedsiębiorców wykazały, że w pełni naładowana śmieciarka posiada wystarczająco dużo energii, aby zastąpić swojego spalinowego odpowiednika - mówi Katarzyna Hess, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu. - Auto najlepiej sprawdza się w gęstej miejskiej zabudowie, gdzie część energii odzyskiwana jest podczas hamowania, dlatego też samochód zostanie skierowany do odbierania odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej. Zakup pojazdu podyktowany był koniecznością dostosowania floty Przedsiębiorstwa Komunalnego do wymogów ustawy o elektromobilności.To drugi pojazd elektryczny, który odebraliśmy w tym roku. Od kilku tygodni po ulicach Sieradza jeździ samochód elektryczny marki Ford-E-transit o dopuszczalnej masie całkowitej 4250 kg. Samochód wyposażono w silnik o mocy 184 KM co w zestawieniu z zainstalowanymi ogniwami o pojemności 68 kWh pozwala na przejechanie około 230-300 km. Wspomniany zasięg wystarczy na bezproblemową realizację zadań polegających na odbiorze odpadów z aptek, czyli przeterminowanych lekarstw oraz obsłudze mobilnych punktów zebrania odpadów problemowych i niebezpiecznych. Pojazdem marki Ford dostarczamy również pojemniki w ramach zawartych umów.