Grupa Tubądzin w rumuńskim mieście Oradea. Firma świętuje 40-lecie! ZDJĘCIA

Showroom Interioo to główny partner Grupy Tubądzin w Rumunii. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 designerów i projektantów z całego kraju.

- Zatrudniając ponad 1300 osób Tubądzin należy do jednego z największych pracodawców w regionie sieradzkim - mówi Amadeusz Kowalski, wiceprezes zarządu. - Niestety Tubądzin należy również do sektora energochłonnego który w wyniku perturbacji związanych z cenami gazu i energii elektrycznej mocno ucierpiał na przestrzeni ostatniego roku podobnie jak wszyscy producenci ceramiczni. Brak jakiejkolwiek przewidywalności w zakresie cen surowców i cen nośników energetycznych powoduje gigantyczny brak przewidywalności produkcyjnej co w efekcie przekłada się na cenę produktu.