Sieradz. Inwestycje drogowe za prawie 16 milionów złotych

Oto szczegóły planowanych inwestycji drogowych: I. „Rozbudowa ulicy Jesionowej w Sieradzu” 1. W ramach inwestycji zaprojektowano między innymi jezdnię ulicy Jesionowej o szerokości 7,0 m w przekroju ulicznym ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym. W ciągu drogi zaprojektowany został chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m po stronie wschodniej oraz ścieżka rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 2,0 m po stronie zachodniej. Zarówno chodnik jak i ścieżka oddzielone są do jezdni pasem zieleni. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu rondo z ulicą POW (drogą wojewódzką nr 480) i kończy na wysokości posesji nr 50 ok. 50 m przed skrzyżowaniem z ul. Reymonta. Projektowane rondo posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m, oraz pierścień najazdowy o nawierzchni betonowej wyodrębniony od jezdni krawężnikiem kamiennym. W zakresie projektowanego ronda przewidziano wykonanie przejazdu dla pojazdów nienormatywnych o nawierzchni z kostki granitowej po stronie południowej ronda, pozostała część wyspy centralnej zostanie wyodrębniona krawężnikiem kamiennym wystającym oraz zagospodarowana zielenią niską. Jezdnie w obrębie projektowanego ronda zostaną wyodrębnione krawężnikami kamiennymi. Na wlotach ronda przewidziano wykonanie wysp kanalizujących ruch, które będą wyodrębnione od nawierzchni jezdni krawężnikiem kamiennym, oraz w obrębie przejść dla pieszych krawężnikiem kamiennym. Wyspy kanalizujące będą posiadały nawierzchnię granitową, a w obrębie przejść nawierzchnię z kostki brukowej.

2. W obrębie przejść dla pieszych przewiduje się wykonanie nawierzchni wskaźnikowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Wykonanie rozbudowy ulicy Podmiejskiej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej obramowanej obustronnie krawężnikiem z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej.

4. Rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. POW i urządzenie zgodnie z MPZP na tym odcinku ciągu pieszego nawiązanego do przewidzianego do odtworzenia pobocza drogi wojewódzkiej.