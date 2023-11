Pełna sala Centrum Kultury w Błaszkach na projekcji "Chłopów" ZDJĘCIA

Film jeszcze przed oficjalną polską premierą otrzymał pierwsze nagrody i wyróżnienia. Organizatorzy zadbali także o to, by poczuć się jak w prawdziwym kinie, gdyż w trakcie seansu można było podjadać popcorn.

- Chłopi to klasyka polskiej literatury, to arcydzieło, które porusza głęboko ludzkie serca i skłania do refleksji nad naszym dziedzictwem kulturowym - mówi burmistrz Piotr Świderski. - Mam nadzieję, że ta wspólna podróż w świat sztuki i historii pozostawiła w naszych sercach trwałe ślady. Cieszę się z tak dużej frekwencji.i do zobaczenia na kolejnych projekcjach filmów i wydarzeń kulturalnych, które już stały się nierozłącznym punktem działalności naszego Centrum Kultury.