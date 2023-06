Ostatnia róża z Szanghaju - książka o miłości ludzi z dwóch światów, fascynacji muzyką

Weina Dai Randel urodziła się i wychowała w Chinach, ale w wieku 24 lat przeniosła się do USA. Jest cenioną, wielokrotnie nagradzaną pisarką powieści historycznych, między innymi o cesarzowe Wu, jedynej hińskiej kobiecie, która była cesarzem.

Akcja "Ostatniej róży Szanghaju" dzieje się podczas drugiej wojny światowej, konkretnie w roku 1940, w okupowanym przez Japończyków Szanghaju. To właśnie w tym magicznym wielokulturowym mieście, dwoje ludzi z różnych światów połączył los i miłość do jazzu.

Aiyi Shao jest młodą Chinką, właścicielką nocnego klubu. Ernest Reismann to żydowski uchodźca bez grosza przy duszy. Chłopak ucieka do Szanghaju przed nazistami, ale traci nadzieję na polepszenie losu, dopóki nie spotka pięknej i tajemniczej Aiyi. Dziewczyna wbrew woli bliskich zatrudnia go jako pianistę w swoim klubie. Oboje wkrótce zdają sobie sprawę, że łączy ich coś więcej niż tylko pasja do jazzu, ale dzielące ich różnice wydają się nie do pokonania, do tego Aiyi jest zaręczona z innym mężczyzną.