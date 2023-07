Open Hair Festival 2023 w Sieradzu z gwiazdami ekstrady! Będzie się działo! ZDJĘCIA

22 lipca. Plac Wojewódzki 19.00 Justyna Majkowska & Piotr Cajlder 20.00 Grubson 21.30 T.LOVE ul. Rycerska 16.00-18.30 pokazy młodych projektantów ASP w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej: 23.00 nocny pokaz mody Mariusz Przybylski Rynek od 16.00 Strefa chill by Scanfil Poland w Sieradzu od 16.00 Instaspot by @Tubądzin 16.00 - Emilia Zakręcovnia - strefa MeetMe 16.30 "Fredro dla każdego!" - strefa MeetMe 17.30 - "Mariusz Przybylski - Projektant z malarską duszą" - strefa MeetMe 18.30 - Weronika Kaniewska - strefa Meet Me plac przy pomniku Marszałka Piłsudskiego 14.00-18.00 warsztaty rollkarskie prowadzone przez OSET - Nauka Jazdy na Rolkach 18.30-19.00 pokazy wyczynowej jazdy na rolkach Biuro Wystaw Artystycznych ul. Kościuszki 3 - otwarcie wystawy ARTekstura wystawa Uśmiech Świata autorstwa Elżbiety Dzikowskiej (ul. Kościuszki) Strefa FoodTrucków od godz. 11 (ul. Kościuszki) do której zapraszamy wraz z Browar Kontraktowy Piwny Dwór wydarzenie towarzyszące: Festiwal Kolorów Holi (boisko szkolne przy ul. Rycerskiej) - 15.00 -18.00.

23 lipca

Plac Wojewódzki

19:00 - koncert Baasch (muzyka elektroniczna)

20:30 - Renata Przemyk i Mężczyźni



W związku z organizacją Sieradz Open hair Festival informujemy, że w czasie trwania Festiwalu zmieni się organizacja ruchu w rejonie wydarzenia:

- ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w stronę ul. Ogrodowej od 22.07 godz. 09.00 do 23/24.07 godz. 01.00

- ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w stronę wjazdu do „Biedronki” od 22.07 godz. 09.00 do 23.07 godz. 23.00

- ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Pułaskiego od 21.07 godz. 6.00 do 23.07 godz. 23.00

- ul. Rycerska 22 lipca 10.00-23.00

- ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Leszka Czarnego 22.07 godz. 10.00 do 23/24 lipca godz. 01.00.

Wjazd w obrębie zamkniętych ulic możliwy będzie dla mieszkańców oraz zlokalizowanych przy nich firm i lokali.