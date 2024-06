Old Derby po raz drugi. Pogoń Zduńska Wola zremisowała z Wartą Sieradz 2:2 ZDJĘCIA

W Old Derby, tak jak za pierwszym razem, mogliśmy ponownie zobaczyć w akcji, naszych piłkarskich bohaterów regionu dawnych lat. Zanim oni wyszli na boisko rywalizowały drużyny juniorskie z Sieradza i Zduńskiej Woli roczników od 2026 do 2018.

Dodajmy, że mecz rozgrywano w formuje 3x30 minut. Miał on też wymiar charytatywny. Podczas jego trwania zbierano bowiem pieniądze na leczenie 7-letniego Juliana Smażka ze Zduńskiej Woli. Chłopiec choruje m.in. na zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na jego rehabilitację.

Pogoń: Jakub Siwierski, Krzysztof Kochelak, Mariusz Pietrzak, Rafał Porada, Witold Skalski,Michał Majewski, Wojciech Sopur, Rafał Swędrowski, Grzegorz Kaleta, Sylwester Wójcik, Marek Nowicki, Łukasz Światowy, Michał Sikora, Adrian Budka, Przemysław Szeller, Radosław Kardas, Oktawian Maliszewski, Mirosław Chrzanowski, Michał Jabłoński, Sylwester Jarzębowski, Marcin Janicki, Dominik Kosuń, Marcin Szewczyk, Maciej Przybylski, Mariusz Zdzieszek, Arkadiusz Walas. Trenerzy: Wiesław Bańkosz, Marek Dziuba.

Warto dodać, że zanim doszło do meczu grupa przyjaciół odwiedziła na sieradzkim Cmentarzu Komunalnym grób Piotra "Gipsia" Kobierskiego, który zmarł we wrześniu minionego roku. Piotr ma już pomnik, na którym obowiązkowo jest piłka, on gra tam gdzieś swoje mecze... .