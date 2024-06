Sieradz: W najbliższą sobotę startuje kąpielisko otwarte w Warcie i basen nad Wartą

Baseny i kąpielisko czynne będą od poniedziałku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00. Bilet normalny na baseny kosztować będzie 16 zł za dwie godziny, ulgowy 9 zł, rodzinny 36 zł. Dopłata za każde dodatkowe 10 minut to 2 zł. Dzieci do 7 lat wchodzą za darmo.