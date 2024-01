Niedzielne morsowanie w rzece Warcie,100 lat dla babć i dziadków i zbiórka na WOŚP FOTO

- Jak co roku razem ze Stowarzyszeniem Motocyklistów Sieradzanie wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dlatego zbieramy dziś pieniądze do naszej skarbonkowej świnki - mówił Jacek Mikołajczyk. - Za tydzień będzie podobnie. Do końca sezonu pozostało nam jeszcze osiem spotkań, ale może uda nam się jeszcze gdzieś pojechać. Dziś jest bardzo duży prąd w rzece, ale wody mniej o jakieś 80 centymetrów.