Niedziela Palmowa w Złoczewie 2024. Święcenie wielkanocnych palm i przemarsz wiernych ZDJĘCIA

Jak relacjonuje Urząd Miejski w Złoczewie, święcenia palm wielkanocnych dokonano przy klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie, po czym nastąpił przemarsz wiernych do kościoła farnego parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie. Zapraszamy do fotorelacji przygotowanej przez złoczewski magistrat dziękując za możliwość udostępnienia zdjęć.

Niedziela Palmowa. Jaka geneza święta?

Święto – jak przybliża Wikipedia - zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.