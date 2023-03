Nie Marzanna, ale Inflacja popłynęła do Bałtyku. Ostatnie morsowanie w Sieradzu ZDJĘCIA

- To nie są już warunki na morsowanie, bo za ciepło - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Dziś 15 stopni. teraz to brak słów. Tradycją naszego klubu jest, że bez względu na warunki atmosferyczne kończymy sezon 21 marca. Mamy za sobą 26 kąpieli w Warcie. Nowy sezon inaugurujemy w listopadzie. Ten który za nami był ciekawy, bo kąpaliśmy się też w Bałtyku, byliśmy na zlotach morsów w Przykonie i Lisowice. Był to też sezon charytatywny. Razem z Morsami Pany ze Zduńskiej Woli zbieraliśmy u nas pieniądze na leczenie chorej dziewczynki. Akcja fajna, bo w około godzinę zebraliśmy około dwa tysiące złotych. Lepiej nie trzeba. W nowym sezonie też będzie podobna akcja. Warto takie akcje robić, bo morsy to ludzie mają wielkie, choć zimne serca dla ludzi.Jeśli chodzi o dziś, to sezon kończymy z przytupem, bo topimy nie Marzannę, ale Inflację. Wierzymy, że popłynie z prądem naszej rzeki aż do Bałtyku i niech nie wraca.