Nie będzie klasy sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu. Dlaczego?

Patryk Kurpisz, dyrektor placówki, tak komentuje zamieszanie wokół klasy sportowej:

Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta powiatu sieradzkiego,który jest organem nadzorczym tak z kolei wyjaśnia decyzję.

- W wyniku rekrutacji do klasy sportowej z pierwszego wyboru zgłosiło się 19 uczniów., tych którzy zdali egzamin sprawnościowy. Z drugiego mieliśmy trzech, z trzeciego pięciu, z piątego dwóch. Natomiast w ubiegłym roku, kiedy powołaliśmy taki oddział zgłosiło się 35, a 9 odeszło.Więc w tym zakładaliśmy że mogą być jakieś ruchy, więc trzeba przyjąć więcej uczniów, ale ich nie było. Pod uwagę można jeszcze brać uczniów z drugiego wyboru, czy może jeszcze z trzeciego, ale nie z pozostałych.Nie mamy żadnego sygnału ze strony uczniów i rodziców w sprawie tej klasy, że coś się dzieje. Nie było też rodziców na sesji. Był natomiast u nas dyrektor szkoły Patryk Kurpisz, ale z rodzicem dziecka, które już się uczy. Była to pani zaangażowana w Klub Sportowy Warta, ale w ten klub my nie ingerujemy. Nie było natomiast zwyczajnie chętnych do tej klasy na nowy rok szkolny. Nie ma już raczej takiej szansy, żeby zmienić naszą decyzję. Jeśli zaś chodzi o dyrektora, to w kwietniu sporządzał arkusz organizacyjny szkoły i wtedy nie podnosił tego tematu. Arkusz został zaopiniowany pozytywnie przez kuratorium i zatwierdzony przez nas, czyli organ prowadzący. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to oddział Liceum Ogólnokształcącego, które kończy się maturą. Wśród 19 uczniów z pierwszego wyboru byli tacy, co mają niewielką liczbę punktów, na przykład na 200 możliwych mieli 38 lub 39. Takich jest pięciu.W naszych dwóch liceach na terenie Sieradza, tak zaplanowaliśmy w naborze po sześć oddziałów, a zwykle były cztery. W wyniku symulacji naboru doszliśmy do wniosku, że są jeszcze uczniowie z dużą liczbą punktów, więc dołożyliśmy jeszcze po jednym oddziale, ale w porozumieniu z dyrektorami placówek. Podczas tej symulacji nie było z nami dyrektora Patryka Kurpisza.