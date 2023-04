„Moce nadŁódzkie” - 2 miliony w puli, można pozyskać 25 tysięcy ZDJĘCIA

Celem zeszłorocznej, pierwszej edycji „Mocy nadŁódzkich”, czyli programu mikrograntowego dla organizacji pozarządowych, była aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie i poprawa sytuacji obywateli Ukrainy, którzy trafili do Łódzkiego po wybuchu wojny.

Przygotowując kolejną edycję, chcieliśmy poznać zdanie mieszkańców, co do kierunku, w jakim powinno zostać skierowane wsparcie. Dlatego w marcu przeprowadziliśmy prostą ankietę potrzeb mieszkańców województwa. Na podstawie jej wyników ogłosiliśmy kolejną edycję Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”.

W tym roku naszym celem, który chcemy osiągnąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jest aktywizacja mieszkańców regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich. A czym jest oddolna inicjatywa obywatelska? To po prostu zadanie, które wynika z potrzeb społeczności lokalnej.

2 mln zł to pula tegorocznych „Mocy nadŁódzkich”. Można wnioskować o kwoty od 10 000 zł do 25 000 zł. Oferty prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do 12 maja do godz. 16. Konkurs będzie rozstrzygnięty 16 czerwca.