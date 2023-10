Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Sieradzu ZDJĘCIA

- Powiat sieradzki dowiedział się o kolejnych 122 milionach złotych z Polskiego Ładu na inwestycje - mówił Przemysław Czarnek. - To bardzo cieszy, bo ja pamiętam Sieradz jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem w Goszczanowie, a było to do roku 1992 roku. Ówczesne miasto wtedy i dziś dwa inne światy. Widać, że miasto się rozwija.