Miłośnicy nordic walking z całego Łódzkiego po raz piąty na wędrówce w Sieradzu. Okazją Rudy Rajd do Rudy NWPL Garrosa Team ZDJĘCIA

V Rudy Rajd do Rudy odbył się pod hasłem „Jesienne Kijobranie", a udział w wędrówce wzięli miłośnicy nordic walking z całego województwa łódzkiego. - Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim uczestnikom rajdu za przybycie , wspaniałą atmosferę i zabawę. Bez Was marsz by się nie udał – podkreślają organizatorzy z NWPL Garrosa Team.