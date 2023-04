Milena Terka z Sieradza ma szansę na tytuł Miss Polski! Jest już w półfinale ZDJĘCIA

- W konkursie obecnie jest 60 kandydatek do korony - mówi Milena Terka. - Wyniki o tym kto dostanie się do ścisłego grona finalistek poznamy na przełomie kwietnia i maja. Z województwa łódzkiego oprócz mnie są jeszcze trzy inne dziewczyny. Dlaczego startuje w konkursie? Od małego fascynowała mnie scena, przebywanie na niej - miałam okazje dość często pojawiać się na deskach między innymi sieradzkiego teatru, czy to podczas występów tanecznych czy też wokalnych. Dlatego teraz po dość czynnych sportowo poprzednich latach, przyszedł czas na konkurs piękności i godne reprezentowanie Sieradza oraz całego województwa łódzkiego.