Mikołajkowe cuda w Błaszkach już w najbliższą niedzielę. Przybywajcie!

- To niezwykłe wydarzenie ma na celu stworzenie magicznej atmosfery i wprowadzenie mieszkańców w świąteczny nastrój - mówi burmistrz Błaszek Piotr Świderski. - Pojawi się oczywiście najbardziej wyczekiwany tego dnia Święty Mikołaj, a jego świąteczna ekipa zaprosi do wspólnej zabawy! W programie przewidziano mnóstwo atrakcji między innymi, animacje, wspólne kolędowanie, dekorowanie pierników, ale będą także alpaki, kozy, króliki. Po prostu przybywajcie, nie może was zabraknąć.