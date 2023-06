Miasto Sieradz drugie w województwie łódzkim i 34 w Polsce

- Inwazja Rosji na Ukrainę, pandemia Covid-19, reformy podatkowe, inflacja i skokowy wzrost kosztów nośników energii – to najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na otoczenie polskich samorządów w ostatnich latach. Pomimo takich wyzwań to właśnie samorządy wykazały się elastycznością, przedsiębiorczością, kreatywnością i umiejętnością adaptacji w trakcie realizacji zadań na rzecz obywateli, gminy, powiatu, województwa i kraju. - pisze we wstępie do raportu Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów, na którym to zaprezentowane zostały jego wyniki.

Sieradz sklasyfikowany został w grupie 236 gmin miejskich. Twórcy rankingu, przy jego opracowywaniu wzięli pod uwagę udział dochodów własnych w stosunku do dochodów ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów własnych, udział wydatków inwestycyjnych, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich, relacje zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów ogółem.