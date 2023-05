Maria Peszek w Sieradzu. Niezapomniane spotkanie w Powiatowej Bibliotece Publicznej FOTO

- W takich miejscach jak Sieradz uczę się, że Polska jest bardzo zróżnicowana, że w tych mniejszych miejscach jest zupełnie inny rodzaj uwagi, skupienia - mówiła Maria Peszek. - Mają państwo dużo więcej skupienia, zaskakujące pytania, większą delikatność, jesteście tu i teraz. Rzadko kto nagrywa to co ja robię. Ma to dla nie mnie bardzo energetyzujące znaczenie. Spotykamy się, żeby wymienić energię. W takich miejscach jest jakaś większa potrzeba bycia razem. Jest to bardzo jakościowe spotkanie. Wiem, że czasami te spotkania organizowane są dużym wysiłkiem. Ale dziękuję za poczucie sensu jaki dajecie artyście. To bardzo pierwotne i cudowne przeżycie być tu.