Letnia scena disco polo na powitanie lata w Ostrowie Warckim. To była petarda ZDJĘCIA

Na Letniej Scenie Disco Polo zaprezentowały się między innymi Maciej Smoliński, Stefano Terazzino oraz grupy Danzel, Lili, Iness, Topky, Boys i Power Play. Występy artystów publiczność przyjęła entuzjastycznie.

- Są takie miejsca, które w sposób naturalny kojarzą nam się z latem - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Właśnie to miejsce – Jeziorsko – doskonale spełnia te warunki, bo lato to woda, wiatr, przestrzeń, rekreacja. Te wszystkie elementy tutaj mamy, stąd nasz wybór, by właśnie w Ostrowie Warckim rozpocząć kolejny sezon wakacyjny.