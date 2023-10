Kościelny z Charłupi Małej Dawid Zawiasa na szlaku górskim Via Ferrata ZDJĘCIA

- Był to szlak górski Via Ferrata - mówi. - To szlak łączący w sobie wędrówkę wysokogórską oraz wspinaczkę. Szlak wytyczony w skale a więc potencjalnie dostępnym tylko dla wspinaczy. Jednak dzięki zainstalowaniu sztucznych ułatwień - od stalowej liny wyznaczającej przebieg szlaku, po wiszące mosty drogę mogą pokonywać także turyści. Potrzebny jest specjalistyczny, taki jak uprząż, lonża, kask. Wyprawę rozpocząłem w mieście Decin w północno- zachodnich Czechach. Via Ferratą położona jest w centrum miasta nad rzeką Łabą na skałach. Ściana Pasterza, na której mamy do dyspozycji 16 tras o różnym stopniu trudności od A do F, czyli od potencjalnie najłatwiejszej do bardzo trudnej.Wszedłem na Cesta do nebička z wyceną C/3+ i Memento z wyceną D.