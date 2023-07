Konfederacji przedstawiła w Sieradzu liderów listy w wyborach do Sejmu RP ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Choć nie znamy jeszcze daty jesiennych wyborów, to Konfederacja Wolność i Niepodległość przedstawiła na sieradzkim Rynku kandydatów do Sejmu RP na miejscach 1-3 z okręgu nr 11 (sieradzkiego). To okręg opbejmujący swoim zasięgiem powiaty kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.