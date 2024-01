Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Teatrze Miejskim w Sieradzu ZDJĘCIA

- Dziś w pierwszej części koncertu zaprezentowaliśmy utwory o charakterze świątecznym, natomiast w drugiej chcemy wprowadzić widzów w nastrój karnawałowy, który niebawem się zaczyna - mówi Damian Michaluk, kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Sieradzu. - Utwory były zróżnicowane, od spokojnych kolęd, poprzez muzyczną podróż po całym świecie muzycznym. Cieszy nas, że nasze koncerty weszły na stałe do kulturalnego repertuaru Sieradza. Dla nas to realizacja artystycznych wyzwań, ale i wspinanie się na wyżyny naszych artystycznych osiągnięć, ale także mobilizacja. Na ten czas, na próby zjeżdżają się muzycy z najdalszych nawet zakątków Polski, po to żeby dopracować materiał i godnie go przedstawić. Już po 14 stycznia zaczynamy przygotowania do kolejnych koncertów, ale uczestniczymy też we wszystkich uroczystościach patriotyczno-kościelnych w Sieradzu. Widać nas w mieście. Po raz kolejny wystąpiła z nami, niezwykle ciepło przyjmowana wcześniej przez widzów wokalistka Natalia Medyńska.Bardzo dobrze jej się z nami śpiewa. Dodam, że dziś koncertowało 39 osób.