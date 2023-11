Idzie nowe. Elektroniczne tablice na przystankach autobusowych w Sieradzu ZDJĘCIA

- To pierwsza taka tablica w Sieradzu - mówi Arkadiusz Podsiadły, prezes zarządu MPK Sieradz. - Wyświetlają się na niej informacje o czasie oczekiwać na przyjazd autobusów konkretnych linii, ale jest także zapowiedź głosowa dla niewidomych. Na razie jeszcze nie wszystko może działać jak należy, bo trwają prace montażowe. W najbliższych miesiącach planujemy zainstalowanie podobnych tablic na przystankach na placu Wojewódzkim oraz przy ulicy Jana Pawła II, obok popularnego Titanica. Dlaczego tam? Mamy tam bowiem ułatwiony dostęp do podłączeń. Dodam, że koszt takiej tablicy to ponad 20 tysięcy złotych.