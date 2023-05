„Historia Misia Wojtka” dla przedszkolaków w Teatrze Miejskim w Sieradzu ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W Teatrze Miejskim w Sieradzu aż trzykrotnie wystawiono we wtorek spektakl „Historia Misia Wojtka” opowiadający historię niedźwiedzia brunatnego adoptowanego przez żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Spektakl skierowany był do przedszkolaków, a widownia za każdym razem wypełniona była do ostatniego miejsca.